Met Gala: Mega Hair é a aposta da vez para volume e tendência

O Met Gala 2025 não brilhou apenas com vestidos deslumbrantes e joias milionárias, os cabelos também foram protagonistas e mostraram que volume, comprimento e glamour estão em alta. Entre os destaques, celebridades como Megan Thee Stallion, Anne Hathaway e Coco Jones apostaram em penteados impactantes, com fios longos e bem estruturados, reforçando uma tendência que vem ganhando força também no Brasil: o uso estratégico do mega hair.



Para a especialista em alongamentos Tati Cordeiro, criadora da técnica do MegaHairInvisível, os visuais do evento são uma vitrine perfeita para mostrar como é possível transformar completamente o visual com naturalidade e sofisticação. “Os rabos de cavalo volumosos, as tranças longas e os penteados com muito movimento chamaram a atenção e são totalmente possíveis de recriar usando um bom alongamento, especialmente quando se prioriza uma técnica que respeita os fios naturais”, explica.



Tati é responsável por uma verdadeira revolução no mercado brasileiro de beleza com a criação do MegaHairInvisível, uma técnica adesiva inovadora que já conquistou diversas celebridades brasileiras. O método oferece mais conforto, leveza e discrição, sem comprometer a saúde dos fios naturais. “Trabalhamos com faixas adesivas ultra finas que se integram ao cabelo de forma praticamente imperceptível. É um alongamento que permite volume e comprimento, sem pesar ou agredir a estrutura capilar”, destaca.



Celebridades e influenciadoras do Brasil têm recorrido à técnica para aparições em tapetes vermelhos, campanhas e produções de conteúdo nas redes sociais. A proposta é unir beleza e praticidade, com a vantagem de um acabamento natural que não denuncia o uso de extensões. “As mulheres modernas querem impacto, mas também querem liberdade para prender o cabelo, fazer penteados e se sentirem à vontade em qualquer ocasião”, complementa Tati.