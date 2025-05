Núbia Óliver emociona ao homenagear a filha e a mãe: "Minha fortaleza"

Com o Dia das Mães se aproximando, Núbia Óliver já entra no clima de celebração e afeto. Mãe da jovem Anne, de 20 anos, a atriz e modelo compartilha a importância de ser mãe e presta uma emocionante homenagem à sua mãe, Dona Eunice, com palavras repletas de carinho, fé e gratidão.

“Minha mãe… minha fortaleza, meu tudo. Nela me espelho na luta diária. Uma mulher guerreira, amorosa, de fé, com um coração imenso. Sempre ajudando ao próximo! Sou alucinada com minha mãe. Minha mãezinha, minha Maeziquita”, declara Núbia, com os olhos brilhando de emoção.

Para ela, a maternidade é uma missão que transforma. “Ser mãe é ser anjo da guarda, protetora, melhor amiga, confidente, parceira. É ensinar que, se você quiser respeito, terá sempre que respeitar o próximo”, afirma.

A poucos dias da data comemorativa, Núbia faz questão de estender seus votos a todas as mães do Brasil e reforça o papel essencial que sua mãe teve na sua formação: “Tudo o que sou como mãe, aprendi com a minha.”