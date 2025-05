Prestes a completar 37 anos, Haysam Ali fala sobre maturidade: "Sigo com mais foco"

Às vésperas de completar 37 anos, Haysam Ali faz um balanço da vida e destaca os aprendizados que a maturidade trouxe. O ator, que faz aniversário no próximo dia 10, afirma que hoje encara suas escolhas com mais paciência. Em entrevista exclusiva, Haysam reconhece o valor da própria trajetória e diz estar preparado para os novos caminhos que este ciclo promete abrir. Com franqueza, ele compartilha como lida com os desafios e as pressões sociais que envolvem a carreira artística e a vida pessoal.

“Hoje sou menos impulsivo em tudo que faço. Tudo o que plantamos leva tempo para colher; o importante é manter a dedicação e fazer tudo com amor, sabendo que dei o meu melhor, seja nos relacionamentos, seja no trabalho. Antes, sentia uma pressão para estar em determinado patamar até certa idade. Hoje, vejo a idade apenas como um número e entendo que cada pessoa tem sua história escrita de forma única. O mais importante é aproveitar a jornada, e, com esses anos, aprendi a valorizar os momentos, que talvez sejam mais significativos do que alcançar metas, independentemente de quais sejam”, conta.

Formado em Publicidade e Propaganda, Haysam reconhece que a transição da carreira foi fundamental para o seu desenvolvimento. “Comecei a empreender aos 17 anos e, apesar dos altos e baixos, cada experiência me fortaleceu. Tive três empresas, todas com momentos marcantes, e mesmo com os desafios — especialmente com a segunda, em São Paulo — aprendi a valorizar as pessoas certas e a importância da resiliência. Hoje, sigo com mais foco, maturidade e gratidão. As quedas me ensinaram mais que os acertos, e foi justamente delas que tirei a força para continuar evoluindo e acreditar nos novos caminhos que estão por vir. Afinal, se não fosse por essas experiências, talvez eu não tivesse a força e a determinação para perseguir meus sonhos como tenho hoje”.

Atualmente atuando em Hollywood, ele revela que essa decisão transformou completamente os rumos de sua vida nos últimos três anos. “Abandonar o mundo corporativo para seguir o que sempre quis desde criança: entreter. Foi a decisão mais difícil, mas, sem dúvida, a mais importante. Até hoje, não sei de onde tirei coragem para abrir mão do conforto, mas isso transformou minha vida. Hoje, sou feliz, sou eu mesmo. Não me escondo em personagens para agradar aos outros, não me relaciono com pessoas que não apoiam meus sonhos ou que não vibram com minhas conquistas, como eu tento fazer com todos ao meu redor”.

Em meio a um período de profunda reflexão, Haysam afirma que aprendeu a valorizar conexões verdadeiras e genuínas. Segundo ele, a quantidade de relações perdeu relevância ao longo do tempo, enquanto a qualidade dos vínculos passou a ser essencial em sua vida. Agora, ao olhar para a sua trajetória profissional, Haysam destaca que dar vida ao serial killer, Marcelo Costa de Andrade, foi impactante.

“O ‘Vampiro de Niterói’ marcou minha trajetória até aqui. Continuamos com o projeto, que retorna aos palcos em breve, e sou muito grato por essa oportunidade. Vivo um dia de cada vez e, se Deus quiser, tenho muitos anos pela frente para desenvolver novos personagens”, concluiu ele, animado, com os novos projetos. Em Hollywood, Haysam já protagonizou o curta-metragem “Play” e, atualmente, segue se dedicando a uma nova peça no teatro.