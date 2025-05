Raças Culturais: Ritmos & Raças promete celebração da diversidade musical

Brasília se prepara para receber o Encontro de Raças Culturais – Ritmos & Raças, um evento que promete reunir sons de diferentes origens e estilos, traduzindo a essência da música brasileira. O festival ocorrerá no domingo, 18 de maio, na Worlld Brasília, que fica no SIA Trecho 3, a partir das 15h. O evento tem a Realização do Instituto Bem Viver DF e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Com um line-up vibrante, o evento contará com as apresentações das cantoras Ju Marques e Kally Fonseca, das bandas Mitiie do Brasil e BenzaDeus, dos DJ’s Calixto e Geovana e do cantor Nego Rainner, proporcionando uma experiência única que celebra a diversidade cultural por meio da música.

Os ingressos para o evento são gratuitos e limitados. A retirada pode ser feita a partir de sábado, 12 de abril, às 15h, exclusivamente pelo aplicativo ou site Digital Ingressos.

Os organizadores convidam o público a garantir sua presença nessa festa que promete tocar corpo, alma e coração, unindo diferentes culturas em um só ritmo.