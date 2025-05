Valesca Mayssa soma bilhões de views com hits de grande sucesso

O alcance da cantora Valesca Mayssa no cenário gospel só cresce, e os números não deixam dúvidas de seu legado como uma das principais representantes da música gospel nacional.

Após o sucesso que alavancou sua carreira “Árvore Cortada”, lançada em junho de 2019, hoje com mais de 270 milhões de execuções nas plataformas, Valesca atingiu um novo recorde com o single “Eu Sou Teu Pai”, o sucesso já soma impressionantes 401 milhões de visualizações e streams, sendo 318 milhões apenas no YouTube.

O hit “Eis-me Aqui” também segue forte, ultrapassando 128 milhões de reproduções. Já “Boa Obra” soma 108 milhões, enquanto o medley “Dias de Guerra e Boa Obra (Festival)” passa dos 94 milhões. Além dessas canções, “Dias de Guerra” já foi ouvida mais de 73 milhões de vezes, e “O Encontro”, parceria com Jefferson & Suellen, alcançou 67 milhões. Outros sucessos, como “Preciso Confiar feat Stella Laura”, “Inflama” e “Espírito Santo”, também seguem conquistando milhares de ouvintes diariamente.

Os números gerais da cantora nas plataformas digitais reforçam seu impacto na música gospel, somando mais de 1.2 bilhões. No YouTube, seu canal já acumula mais de 470 milhões de visualizações. No Spotify, são 2,5 milhões de ouvintes mensais e mais de 1 milhão de seguidores. Já no Deezer, Valesca conta com mais de 320 mil fãs.