Asis Soares conquista Brasil e EUA com música e se destaca no cinema e TV

Asis Soares conquista Brasil e EUA com sua música e avança também no cinema e na TV - (crédito: Arquivo pessoal)

Com uma trajetória que une talento, versatilidade e uma conexão genuína com o público, o cantor Asis Soares vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Natural do sul do Brasil, ele deu os primeiros passos rumo ao estrelato em Boston, nos Estados Unidos, e desde então viu sua música ultrapassar fronteiras, emocionando plateias brasileiras e norte-americanas.

Com mais de 300 mil seguidores espalhados pelo mundo, Asis se consolidou como um nome de peso no cenário musical. Em 2025, o artista promete firmar ainda mais sua presença nas paradas de sucesso, embalado por hits recentes como "Game of Love" e "Dias Felizes", que vêm conquistando excelente desempenho nas plataformas digitais.

Mas a arte de Asis Soares vai além da música. Ele tem se destacado também no universo audiovisual. Sua relação com trilhas sonoras começou com força ainda em 2007, quando sua canção "Every Minute" foi escolhida para embalar cenas da novela Sete Pecados, escrita por Walcyr Carrasco e estrelada por nomes como Priscila Fantin, Reynaldo Gianecchini e Giovanna Antonelli.

Desde então, sua contribuição para o cinema nacional só cresceu. Em 2024, ele compôs e interpretou duas canções para o longa Operação Borboleta, dirigido por Silvio Toledo: "Who’s The Killer", que mergulha na atmosfera sombria do filme, e "I Know Where My Heart Should Go", um tema romântico que acompanha os protagonistas vividos por Henri Castelli e Paola Rodrigues. Ainda no mesmo ano, sua voz marcou presença na animação Juvenal e o Dragão, cuja música-tema também leva sua assinatura.

Além das composições e dos vocais potentes, Asis também está envolvido em produções de novelas e filmes nacionais como ator — projetos que devem estrear em breve e ampliar ainda mais sua atuação no entretenimento brasileiro.

Recentemente, o cantor participou do programa Sensacional, apresentado por Daniela Albuquerque na RedeTV!, onde falou sobre sua trajetória e os próximos passos na carreira multifacetada.

Com uma combinação rara de carisma, talento e dedicação, Asis Soares mostra que seu lugar é entre os grandes — e 2025 promete ser apenas o começo de uma nova fase de conquistas ainda maiores.