Gabriella Di Grecco encerra temporada de "Uma Babá Quase Perfeita"

Neste domingo, 11 de maio, chega ao fim a temporada paulistana do musical "Uma Babá Quase Perfeita", em cartaz no Teatro Liberdade. Gabriella Di Grecco, que interpretou Lydia Hillard, a filha mais velha do protagonista vivido por Eduardo Sterblitch, se despede do papel após quase 70 apresentações. Para a atriz, essa experiência foi mais do que um desafio artístico — foi um reencontro com o teatro, o espaço onde sua carreira se construiu e continua a pulsar intensamente.

"O palco é a casa onde o ator ensina e aprende contando a história de alguém, mas vivida na pele por ele. Quem me acompanha já sabe da vontade que eu tinha de retornar aos palcos fazendo comédia, e essa temporada de 'Uma Babá Quase Perfeita' me deu de presente um personagem que conta uma história de cura muito bonita e, de fato, me curou. Lydia é dessas personagens que te tocam de forma profunda. Quem já viu os pais brigando quando era criança ou adolescente sabe o quanto isso é impactante e nos deixa inseguros e confusos. A família é a base da nossa segurança quando somos jovens. Lydia entende que seus pais são boas pessoas, apesar dos conflitos, e tenta manter a família unida de alguma forma. No dueto com Eduardo, 'Apenas Atuar', Lydia aprende que existem muitas formas de ser uma família, desde que haja amor", reflete Gabriella.

Embora tenha se tornado uma figura querida do grande público por sua atuação como Ana/Helena Urquiza na série musical "Bia", do Disney Channel, Gabriella tem uma trajetória fortemente ancorada nos palcos. Ela protagonizou o musical "Cinderella" no Rio de Janeiro, a ópera-rock "Meia-Noite Cinderela" e também o espetáculo "Cinza", projeto autoral de Jay Vaquer. Mais recentemente, deu vida à vilã Nora na série "O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu", dirigida por Miguel Falabella para o Disney+, reafirmando sua versatilidade entre palco e audiovisual.

No musical "Uma Babá Quase Perfeita", adaptação do clássico cinematográfico de Hollywood, Gabriella trouxe uma nova perspectiva para Lydia, atualizando a personagem para os tempos modernos. "No filme dos anos 90, Lydia era construída como a adolescente típica daquela época. No musical, tentei trazer um toque mais contemporâneo, com referências da geração Z, mas sem perder a essência da personagem: inteligente, observadora e questionadora", explica a atriz.

Com o fim da temporada, Di Grecco encerra um ciclo de intensidade e entrega, reafirmando seu lugar como uma intérprete sólida e criativa: "O teatro sempre foi minha casa. É o templo onde eu erro, acerto, ensino, aprendo e entendo meu corpo e minhas emoções. Lydia vai embora só dos palcos agora, mas o que ela me deixou fica, por isso ela não vai embora do meu coração. E já estou me preparando para o que vem por aí, porque para quem ama a arte, o fim é apenas um recomeço", conclui a atriz.