Mari Yumi prestigia sessão especial de peça com Luiza Tomé em SP

A atriz mirim Mari Yumi , uma das grandes revelações da novela A Caverna Encantada , do SBT , marcou presença em uma sessão especial da peça A Vida Começa aos 60 , em cartaz na Casa de Artes, em São Paulo. Com olhar curioso e encantado, Mari assistiu atentamente à encenação que tem emocionado o público paulistano.

Ao final da apresentação, a atriz Glaura Lacerda surpreendeu a plateia ao anunciar a presença de Mari diretamente do palco, um gesto afetuoso que arrancou aplausos e sorrisos. Nos bastidores, a jovem atriz foi recebida com carinho no camarim, onde posou para fotos ao lado de Luiza Tomé, protagonista da montagem, do ator Júlio Rocha, que interpreta Amaro, e da atriz Karoline Kleine.

Mari Yumi vem encantando o público com sua sensibilidade e carisma. Em sua estreia na televisão, ela interpreta a doce Jane Martins em "A Caverna Encantada", exibida pelo SBT.

A jovem artista representa, com orgulho, mais um talento de pele amarela que desponta na dramaturgia nacional, reafirmando a importância da representatividade asiática nas artes. A Vida Começa aos 60, escrita por Aguinaldo Silva e dirigida por Maciel Silva, está em curta temporada e se despede dos palcos neste fim de semana, com apresentações nos dias 10 e 11 de maio.

Para quem ainda não viu, fica a dica: o espetáculo é uma excelente opção para filhos que desejam proporcionar às suas mães um programa emocionante e especial no domingo, Dia das Mães.

A peça é uma comédia romântica que narra a história de Lourdes e Amaro, dois personagens que redescobrem o amor e a alegria de viver na maturidade, enfrentando preconceitos e provando que nunca é tarde para recomeçar.

Com texto envolvente e atuações marcantes, A Vida Começa aos 60 celebra, com humor e sensibilidade, as diferentes fases da vida.

Serviço Peça: A Vida Começa aos 60

Texto: Aguinaldo Silva

Adaptação: Virgílio Silva

Direção: Maciel Silva

Elenco: Luiza Tomé, Júlio Rocha, Xico Garcia, Natállia Marcondes, Tomás Vasconcelos, Glaura Lacerda

Local: Casa de Artes — Rua Major Sertório, 476, Vila Buarque, São Paulo

Temporada: Até 11 de maio | Sábados às 20h e domingos às 18h

Classificação: 14 anos |

Gênero: Comédia Romântica |

Duração: 75 minutos