Us Agroboy lança single em parceria com Renato Teixeira e dupla Mayck e Lyan - (crédito: Divulgação)

Às vésperas do Dia das Mães, o Us Agroboy presenteia o público com uma canção especial. Jota Lennon e Gabriel Vittor lançam “Fotos Antigas”, um single inédito em parceria com Renato Teixeira e a dupla Mayck e Lyan. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube.

Com uma melodia que passeia entre a moda de viola e a guarânia, “Fotos Antigas” é delicada, intensa e repleta de significado. A composição é assinada por Jota, Gabriel, Coquito e Rafinha Matos. Esse lançamento é um resgate do sertanejo de raiz e da moda de viola.

“Esse lançamento marca mais um passo importante na nossa carreira! Queremos trazer o sertanejo em sua essência para as novas gerações e mostrar uma vertente diferente do Us Agroboy que é muito verdadeira e faz parte das nossas vidas. Essa canção é um encontro de gerações que carrega muita verdade e sentimento. Estamos felizes com esse lançamento”, conta Gabriel Vittor - Us Agroboy.

Ao longo do videoclipe, são exibidas fotos de pessoas queridas dos Us Agroboy que já se foram, como o pai de Jota e o avô de Gabriel, mas que permanecem vivas na lembrança. O clipe encerra com uma homenagem a João Carreiro, amigo próximo e grande inspiração musical para os Us Agroboy, que faleceu há pouco mais de um ano.

Renato Teixeira, com mais de 40 anos de carreira e autor de clássicos como “Romaria”, “Amanheceu, Peguei a Viola”, “Tocando em Frente”, é uma das maiores referências da música brasileira, traz ainda mais peso e sensibilidade ao projeto. Sua voz carrega a alma da música brasileira e reforça o tom atemporal da canção. Mayck e Lyan, com sua potência vocal e reverência à tradição e moda de viola, completam esse encontro raro entre gerações, estilos e histórias.

“Gravar com o Renato Teixeira foi um dos momentos mais especiais da nossa carreira. Ele, além de um grande ídolo, é uma lenda viva da música brasileira, uma referência que ouvimos desde crianças. Quando ele canta, é impossível não se arrepiar e não se emocionar. E dividir isso também com Mayck e Lyan tornou tudo ainda mais mágico”, conta Jota Lennon - Us Agroboy.