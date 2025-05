Júlia e Rafaela lotam Tendel em plena semana e anunciam gravação de "Pilantra" em Dourados

Dupla Júlia e Rafaela reuniu mais de mil universitários no Bar do Big e retorna à cidade para gravação durante a Expoagro

Na última terça-feira, 6 de maio, Dourados foi palco de uma noite épica. A dupla Júlia e Rafaela, conhecidas como “As Igual”, sacudiu o Bar do Big durante uma edição especial do Tendel, reunindo mais de mil universitários em pleno meio de semana. O evento surpreendeu pela força do público e reacendeu a memória dos tempos em que Munhoz & Mariano mobilizaram multidões no estado.

Morando atualmente em Campo Grande, as gêmeas vêm conquistando espaço em todo o Mato Grosso do Sul. Com uma mistura de carisma, talento e autenticidade, elas têm se firmado como um dos nomes mais fortes da nova geração do sertanejo universitário.

A próxima parada da dupla promete ser ainda maior. Neste sábado, 10 de maio, elas voltam a Dourados para a gravação da nova música de trabalho, “Pilantra”, durante a Expoagro, dentro do espaço Tendel. A expectativa é de casa cheia mais uma vez e um show marcante para os fãs.

O sucesso não é por acaso. Com uma agenda intensa e cada vez mais seguidores fiéis, Júlia e Rafaela mostram que são protagonistas de uma nova fase na música sertaneja do MS.

Foto: Ber Sardi