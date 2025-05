Bela do Flamengo faz sucesso no pole dance

Carioca da gema 39 anos, Lis Lopes é muito mais que um corpo escultural e um rosto bonito: ela é sinônimo de talento, dedicação e carisma no mundo do pole dance e do pole sport. Moradora de Duque de Caxias, Lis construiu uma trajetória sólida ao longo de mais de 15 anos de carreira, tornando-se uma das atletas e dançarinas mais renomadas do Rio de Janeiro, é referência quando o assunto é performance artística e sensualidade nos palcos.

Formada como instrutora de pole dance e pole sport, ela já participou de diversos campeonatos importantes, subindo ao pódio em várias ocasiões. Seu físico escultural e bem definido é fruto de uma rotina intensa de treinos e apresentações.

Lis tem uma média de 50 shows por mês em casas noturnas, despedidas de solteiros, aniversários, festas e eventos particulares no Rio e fora dele, Lis coleciona fãs, elogios e reconhecimento. Muitos a consideram a melhor do Rio no que faz.

Mas Lis vai além da arte do movimento: ela também é influenciadora, cria conteúdo adulto com personalidade e autenticidade, e adora ajudar outras mulheres a descobrirem sua força e sensualidade. Sempre sincera, humilde e amiga, ela é o tipo de pessoa que brilha sem precisar apagar o brilho de ninguém.

Carioca até o último fio de cabelo, Lis ama praia, sol, academia e, claro, uma boa caipirinha. Flamenguista apaixonada, é o tipo de mulher que vive intensamente cada momento e faz questão de levar essa energia para o palco — seja num show arrebatador ou numa performance de pole que deixa todos boquiabertos.

Lis Lopes não é só uma artista — é uma força da natureza, dessas que o palco sente quando ela sobe, e o público não esquece depois que ela desce.