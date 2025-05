André Calore une música, fé e inovação no Brasil e nos EUA

Com mais de três décadas de trajetória na música e no ministério cristão, o produtor, pastor e multi-instrumentista André Calore tem se destacado por seu impacto tanto no cenário gospel quanto secular — sempre com sensibilidade artística, excelência técnica e um forte senso de propósito.

Nascido em 4 de dezembro de 1978, André iniciou sua jornada musical aos cinco anos, tocando bateria ao lado do pai na igreja. Aos oito, recebeu suas únicas aulas formais de violão. De lá para cá, trilhou uma carreira autodidata que o tornou um músico completo, com domínio de teclado, guitarra, baixo e bateria. Embora formado em Administração de Empresas, foi na música que encontrou sua verdadeira vocação.

“Eu sempre soube que minha missão era com a música. Quando entrei no seminário, disseram que eu tinha perfil para liderar igrejas, mas eu respondia que queria cuidar de músicos. Existem pastores para jovens, casais, crianças… mas poucos cuidam dos músicos — uma área tão sensível. É aí que me encontrei”, revela Calore.

Como produtor musical, cantor e arranjador, André Calore já trabalhou com alguns dos maiores nomes da música gospel, como Ron Kenoly, Raiz Coral, Robson Nascimento, Ton Carfi, Ministério Ipiranga e 3 Palavrinhas. Também marcou presença no cenário secular ao lado de artistas como Double You, Salgadinho, Art Popular e Gabriel Sater, além de participações em programas como Ratinho, Teleton e Programa Silvio Santos.

“Transitar entre o gospel e o secular é tabu para muita gente. Mas eu vejo a música como algo celestial. Quando usada para louvar a Deus, ela ganha um destino eterno. O gospel me ensinou a quem pertenço. E o secular me deu profissionalismo. Trabalhar com a banda Double You, por exemplo, me ensinou muito sobre arranjos, produção e sonoridade internacional.”

Seu primeiro álbum solo foi lançado em 2005. Em 2013, Som de Gratidão trouxe parcerias com Ton Carfi e Paulo César Baruk. Já em 2023, lançou o single Exaltem a Cristo, reafirmando sua habilidade multifacetada: ele foi vocalista, produtor, arranjador e tecladista.

Entre 2015 e 2023, Calore atuou como Pastor de Música e Ministério Criativo na Igreja Batista do Povo (IBP), em São Paulo. Ali, gravou álbuns, produziu o curta-metragem O Legado, lançou o EP infantil Alegria e Paz, criou cursos digitais e conduziu eventos e musicais teatrais. “Na IBP, tivemos um ministério extremamente ativo e criativo. Hoje, na Vida Church, nos Estados Unidos, seguimos o mesmo espírito — com novos desafios, mas a mesma essência.”

Atualmente, André mora em Winter Garden, na Flórida, onde atua como Pastor de Louvor e Diretor de Produção da Vida Church, uma igreja com presença missionária em países como Luxemburgo, Espanha, República Dominicana e Haiti. Lá, lidera equipes, treina músicos e organiza cultos com excelência artística e espiritual. Em 2023, lançou três músicas com o ministério Vida Worship.

Mas um dos projetos mais marcantes de sua carreira é, sem dúvida, o 3 Palavrinhas, maior projeto de música cristã infantil do mundo. Com mais de 11 milhões de inscritos no YouTube e 10 bilhões de visualizações, o canal tem alcançado crianças e famílias no mundo inteiro. Calore é produtor e arranjador da série desde o primeiro álbum.

“É um privilégio saber que crianças estão conversando com Deus por meio das músicas que produzimos. Meu filho Miguel, que tem paralisia cerebral, sempre foi meu termômetro. Se ele sorria ouvindo os arranjos, eu sabia que estava no caminho certo. Hoje já estamos no volume 10, e ver o projeto ganhar prêmios e alcançar tantas famílias é emocionante.”

Além de sua atuação como pastor e produtor, André é autor de cursos online voltados à formação de líderes musicais e técnicos de produção. Seu curso “O Diretor” já impactou alunos que desejam profissionalizar bandas, ministérios e estruturas audiovisuais nas igrejas.

Casado desde 2000 com Yara Calore e pai de Miguel, hoje com 17 anos, André Calore une vida pessoal, ministério e arte com um propósito claro: “Louvor e adoração vão além da música. São caminhos que usamos para glorificar a Deus e servir as pessoas.”