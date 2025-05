Influenciadora Camila Coutinho revoluciona mercado; entenda

Referência entre as influenciadoras digitais brasileiras, Camila Coutinho ostenta a marca superior a 3 milhões de seguidores nas redes sociais e vem se consolidando também como uma empresária atenta às transformações do mercado.

No comando da GE Beauty, marca de cuidados capilares que fundou em 2020, ela tem apostado em inovação e dados para alavancar o crescimento do negócio. A mais recente investida foi uma parceria estratégica com a Boomer, empresa mineira especializada em mídia de performance e inteligência de dados.

A criadora de conteúdo, que ficou conhecida por seu blog “Garotas Estúpidas” ainda na primeira geração de influenciadoras do País, vem redesenhando sua atuação no mercado. Com um olhar apurado para tendências, ela mostra que influência e estratégia podem — e devem — andar juntas. Ao transformar audiência em valor de marca, a empresária reafirma seu protagonismo na nova era do consumo digital.

O movimento faz parte de uma estratégia mais ampla da empreendedora visando o mercado de beleza. “A performance vai além da aquisição. Criar um ciclo sustentável de crescimento exige retenção e fidelização”, afirma Pedro Paulo Alves, cofundador da Boomer.

Com o suporte da empresa, a marca registrou ganhos expressivos em indicadores-chave, como retorno sobre investimento e engajamento de público, especialmente durante datas comerciais como a Black Friday.