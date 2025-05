Banda IRA anuncia show acústico 20 anos em Brasília

Os ingressos para o aguardado show do IRA!, uma das bandas mais icônicas do rock nacional, já estão à venda. A apresentação, intitulada "IRA! Acústico 20 Anos", acontecerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães no dia 9 de agosto de 2025. As vendas começaram na última sexta, 9 de maio, e os interessados podem adquirir seus ingressos através do site da Bilheteria Digital.

Esta turnê especial comemora duas décadas do lançamento do álbum “Acústico MTV”, que solidificou a carreira da banda e vendeu quase 1 milhão de cópias. O show contará com a presença de Nasi (voz), Edgard Scandurra (violão), Johnny Boy (teclados), Evaristo Pádua (bateria), Daniel Scandurra (baixolão), Jonas Moncaio (violoncelo) e Juba Carvalho (percussão), que reviverão grandes sucessos como “O Girassol”, “Eu Quero Sempre Mais” e “Tarde Vazia”.

Além do repertório do álbum, o projeto promete incluir clássicos da banda como “Envelheço na Cidade”, “Dias de Luta”, “Flores em Você”, “Núcleo Base” e “15 Anos”, além de faixas memoráveis como “Flerte Fatal”, “Ciganos” e “Poço de Sensibilidade”. Uma das surpresas será a apresentação de “Pra Ficar Comigo”, uma versão do IRA! para “Train in Vain (Stand By Me)” do The Clash, que já se tornou um marco no show elétrico da banda.

"IRA! Acústico 20 Anos" é um projeto vibrante, repleto de sucessos que refletem mais de quatro décadas de história e o forte apelo popular da banda. Para garantir seus ingressos, acesse www.bilheteriadigital.com/ira-acustico-20-anos-09-de-agosto.