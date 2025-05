Nathalia Valente vai às compras de enxoval do filho

Nathalia valente vai as compras de enxoval de bebê - (crédito: Reprodução Instagram)

De férias em Orlando, nos Estados Unidos, a ex-Fazenda, Nathalia Valente, aproveitou a viagem para completar o enxoval de seu primeiro filho, Thales. O bebê é fruto do relacionamento com Yuri Meirelles, quem ela conheceu durante sua participação no reality.

Entre os itens escolhidos estavam mamadeira e algumas novidades tecnológicas, como máquina de papinha, máquina de programar produção de mamadeiras, além de carrinho de bebê de última geração, entre outros adquiridos na loja.

Ainda durante as compras, Nathalia, Yuri e a mãe da influenciadora, que acompanhava o casal, aproveitaram a oportunidade para conhecer a maternidade original de bonecas reborn da MacroBaby, espaço que chama atenção por sua proposta afetiva e lúdica.

Outra experiência única que a influenciadora aproveitou no local foi um dos momentos mais esperados: a realização do ultrassom, que reforça ainda mais a expectativa da família para a chegada do novo membro.