Andressa Urach fatura fortuna em menos de um ano com conteúdo pornográfico

Andressa Urach fatura fortuna com conteúdo pornográfico - (crédito: Reprodução Instagram)

Andressa Urach surpreendeu o público ao revelar quanto fatura em menos de um ano com conteúdo pornográfico. Segundo a atriz, a indústria pornô é “uma máquina de dinheiro”. Em entrevista ao Camarote do Chico Barney, a beldade contou mais detalhes.

"Eu entendi o seguinte: o pornô é o que mais dá dinheiro hoje no mundo. Existem números que comprovam isso. Eu sempre pensei muito. Quando fui para a prostituição, fiz o cálculo de cada programa no final do mês. Eu disse: uau!", contou.

A ex-A Fazenda revelou que, no início, prezava pela discrição e que ganhou valores surreais com apenas um programa. "Quando fui para o conteúdo adulto, e eu nem fazia explícito, já ganhei valores exorbitantes. Eu disse: isso é uma máquina de dinheiro. E eu sou uma pessoa que entra de cabeça", disse.

Magoada, Urach afirmou que foi roubada pela Igreja Universal, mas que, após uma reflexão, conseguiu dar a volta por cima. "Eu pensei: peraí, eu já falei para o mundo inteiro que fiz coisas horríveis. Uma a mais, uma a menos, para sair do fundo do poço... Porque, assim, eu fui roubada. A minha fé foi roubada, o meu dinheiro foi roubado. Eu precisava me reerguer", disse ela.

"Perdi R$ 2 milhões, que eu consigo comprovar. E até hoje não foi julgado. Eu recuperei pelo menos três vezes mais. Um pouquinho mais. Foram R$ 7 milhões em menos de um ano", concluiu Andressa Urach.