Influenciadora Mariana Vazquez dá à luz Helena em parto normal rápido

A empresária e influenciadora Mariana Vazquez celebrou na última quarta-feira, 14 de maio, a chegada de sua segunda filha, Helena, na Promatre Paulista, em São Paulo. O parto normal foi rápido e emocionante: a bolsa rompeu às 9h35 e, poucas horas depois, às 13h51, Helena veio ao mundo com 50 cm e 3,305 kg.

Mariana vinha compartilhando com seus seguidores o desejo de viver a experiência do parto normal. “Quem espera pra ter um parto normal, é como se arrumar todos os dias pra um compromisso que você não sabe nem hora, nem quando. Esperar o momento do bebê é pros fortes”, comentou ela nas redes sociais.

Além da emoção do nascimento, o parto contou com a coleta de células-tronco, pensando no futuro e na saúde da pequena.

Helena é fruto de uma gestação muito esperada por Mariana, que enfrentou dificuldades para engravidar novamente. “Foi muito difícil conseguir engravidar da Helena, então quis pensar em algo à altura da importância desse dia. Parece uma festa? Sim, é uma festa, a festa de celebração da chegada dela ao mundo. Ela merece, eu também, e todos que vierem nos visitar também merecem, pois foram eles que estiveram com a gente nesses últimos meses de tentativas de engravidar e de gravidez.”

Mariana já é mãe de um menino autista de 4 anos e agora celebra a chegada da nova integrante da família. Seja bem-vinda, princesa Helena.