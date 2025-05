João Guilherme curte comentário com crítica envolvendo Virginia Fonseca

João Guilherme surpreendeu o público na tarde desta quinta-feira (15). Após Bruna Marquezine reagir às críticas contra Virginia Fonseca, chegou a vez do ator. Nas redes sociais, o filho de Leonardo interagiu com uma publicação que criticava a cunhada.

"Na CPI das Bets, o senador Cleitinho parou para tietar e pedir foto com a influenciadora Virginia, que está sendo interrogada. Enquanto famílias se endividam, ele diz que ela movimenta a economia. Esse é o nível de quem deveria fiscalizar. É escárnio, não política", dizia o comentário curtido por João Guilherme.

O irmão de Zé Felipe, esposo de Virginia Fonseca, até o momento não se pronunciou. Nas redes sociais, a curtida virou assunto entre os internautas: "Na minha interpretação, ele curtiu um post que critica o senador, não a cunhada", "A postura do senador é o reflexo da política de hoje! Um escárnio!", "Além da Virgínia, tem várias aí que deveriam ser investigadas, inclusive uma que mora com jogador."

Além de João Guilherme, Bruna Marquezine também curtiu comentários criticando a influenciadora. Entre as figurinhas sarcásticas criadas pelos usuários com as quais Bruna interagiu, Virginia era comparada a Suzane von Richthofen, a estudante de Direito condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais.

Além da comparação, outro meme curtido por Marquezine comentava sobre a façanha de Virginia Fonseca em se passar por inocente diante do Congresso Nacional. A publicação insultava a influenciadora, chamando-a de mau caráter.