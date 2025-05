Comédia revela lado pessoal de Ricardo Villardo e conquista plateias

Na comédia "Você não é todo mundo”, Ricardo Villardo, busca uma resposta para o “quem eu sou?

O monólogo, que conta com direção geral e dramaturgia de Marcos Nauer, está em cartaz no Teatro Bibi Ferreira

A comédia “Você Não é Todo Mundo”, com direção e dramaturgia do premiado Marcos Nauer (responsável por sucessos como 60! Doc Musical, 70! Doc Musical e Elas Brilham), traz Ricardo Villardo em uma performance emocionante e bem-humorada sobre sua própria trajetória.

No palco, ele busca responder à clássica pergunta: "Quem eu sou?", revisitando sua história de vida, as mulheres que o influenciaram, os desafios da carreira artística e a transição para sua identidade atual como criador de personagens de grande sucesso na internet.

O espetáculo é uma mistura poderosa de riso, afeto e reflexão – com a cara do nosso tempo.

A produção nasceu após a repercussão de um vídeo caseiro criado por Villardo e postado em suas redes sociais, intitulado “Carta para Deus”, onde presta uma homenagem ao saudoso Paulo Gustavo. O vídeo viralizou alcançando a marca de quase 4 milhões de visualizações (Instagram + Tik Tok). Este recebeu muitos elogios pela homenagem, mas também críticas e ataques insinuando ser uma cópia nada legítima.

Antes de ir para os palcos, o espetáculo passou pelo voto popular para escolha do nome. "Foi um momento muito legal, pois ficou ainda mais colaborativo, a participação do público, escolhendo o nome do espetáculo em uma votação aberta foi especial. Além disso, parte da montagem do projeto, também só foi possível pela contribuição de financiamento coletivo dos fãs através da plataforma Benfeitoria", lembra Villardo.

Sobre as temporadas realizadas entre o fim de 2021 e o primeiro semestre de 2022, o ator fala da felicidade em poder levar um monólogo para os palcos e de todo a emoção que envolve esse momento.

"Sempre digo que já estou vivendo o início de um dos meus maiores sonhos. Quando a gente trabalha a maior parte da vida com teatro infantil, eu AMO, montar um espetáculo “solo” é, no mínimo, desafiador em todos os aspectos, mas eu diria que no meu caso, está sendo transformador. Eu sempre quis ter o meu monólogo. Um espetáculo no qual eu pudesse levar para os quatro cantos desse país. E chegou o momento desse projeto acontecer", completa o ator Ricardo Villardo.

“Você Não É Todo Mundo” é uma comédia quase terapêutica e que nos traz a seguinte reflexão: quem nós seríamos se não existissem nossos ídolos.

“Você não é todo mundo” traz uma narrativa muito particular, uma comédia vibrante e emocionante praticamente ao mesmo tempo. Eu quero que o público saia do teatro com aquela sensação de nostalgia gostosa, e muito feliz. Assim como eu estou agora, e vou estar em cada apresentação", finaliza Villardo.

Serviço:

Quando de 2 de maio a até 27 de junho, somente às sextas-feiras

Horário: Às 21h

Teatro Bibi Ferreira: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931 - Bela Vista, São Paulo

Preço 100 reais inteira

50 reais a meia

Ficha Técnica:

Atuação e Criação: Ricardo Villardo

Dramaturgia e Direção: Marcos Nauer

Roteiro e Texto: Ricardo Villardo e Marcos Nauer

Idealização: Rodrigo Medeiros

Figurinos: Rick Barboza

Cenário e Direção de Arte: Fábio Carvalho

Perucas e Caracterização: Vitor Martinez

Desenho de Luz: Rodrigo Medeiros e Marcos Nauer

Cenotécnico: Isaac Tiburcio

Assistente de Figurino: Júlia Turl

Assistente de Perucaria: Roberto Garcia

Costureiras: Teresinha Martins, Cheila Silva E Ana Paula Marques

Bordadeira: Edjane Quimas

Programação Visual: Onaldo Vinicius e Nós Comunicações

Fotos de Divulgação: Carlos Costa

Fotos de Cena: Caio Gallucci

Produção Executiva: Rafael Barcellos e Wagner Mattos

Produtor Executivo: Rodolfo Alves e Fabi Garritano

Gestão Comercial: RV produções

Produtor Associado: Ricardo Villardo

Patrocinador: Fernanda Cury

Realização: Oficial World

Assessoria de Imprensa: MercadoCom / Ribamar Filho

Sobre Ricardo Villardo:

Ator iniciou sua carreira artística há 16 anos, em Brasília pela Néia e Nando Cia Teatral. Fora da capital do país, se apresentou em diversas cidades, como: Manaus, Belém, Recife e Rio de Janeiro.

Atuou nos musicais "Hairspray", “Ópera do Malandro", "Chicago", A Família Addams” e Grease - Nos Tempos da Brilhantina”. No universo infantil, estrelou em “Aladdin”, “O Rei Leão”, “O Mágico de Oz”, dentre outros.