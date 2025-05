Virginia Fonseca assume posto de rainha de bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca surpreendeu o público na tarde desta sexta-feira (16) ao ser anunciada como a nova rainha de bateria da Grande Rio. Com a saída de Paolla Oliveira, o posto foi passado para a influenciadora, que vem se destacando cada vez mais na grande mídia.

De acordo com o portal Leo Dias, Virginia participou de uma reunião com a diretoria da Acadêmicos da Grande Rio na tarde de quinta-feira (15), para acertar os detalhes finais da sua entrada oficial na escola de samba.

Em seu perfil no Instagram, Virgínia chegou a contar para seus milhões de seguidores que tinha uma novidade a caminho. Sem revelar exatamente do que se tratava, a apresentadora do "Sabadou com Virgínia" disse estar muito feliz com o que estava por vir.

Nas redes sociais, o público reagiu à novidade com opiniões divididas. Alguns comentários foram mais críticos: "Ué, gente, mas não é ela que sente vergonha dos vídeos dançando funk? Vai fazer o quê sambando quase nua?" e "Saiu uma que fugia dos padrões da sociedade e entra outra que segue todos. Eles não escolheram quem tem samba, história na comunidade, mas quem tem likes."

Vale lembrar que o Carnaval de 2025 foi o último de Paolla Oliveira como rainha de bateria da Grande Rio. A atriz deixou o posto para focar em sua vida pessoal e profissional. Paolla se afastou para se dedicar integralmente ao papel de Heleninha na nova versão da novela Vale Tudo, da TV Globo.