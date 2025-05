João Guilherme curte post alfinetando Virginia

João Guilherme está com tempo! Na última quarta-feira (14), o delegado Vitor Becker comentou sobre a participação de Virginia Fonseca na CPI das Bets, realizada no Congresso Nacional. Segundo o profissional, a influenciadora acabou se complicando com algumas declarações durante o depoimento.

"Primeiro ponto: ela poderia invocar o direito ao silêncio? Eu acho que ela se complicou em alguns momentos ali no depoimento. Ela foi ouvida na condição de testemunha, e, em regra, não pode invocar o direito ao silêncio, porque ser testemunha é um munus público", afirmou Becker, que seguiu analisando a postura de Virginia durante a oitiva.

Vale lembrar que esse não foi o único comentário com críticas à atuação de Virginia Fonseca na CPI que recebeu a atenção de João Guilherme. O ator curtiu também uma publicação feita por internautas, que continha declarações sobre a participação da influenciadora no depoimento.

Em outro momento, João interagiu com um comentário ainda mais direto: "Na CPI das Bets, o senador Cleitinho parou para tietar e pedir foto com a influenciadora Virginia, que estava sendo interrogada. Enquanto famílias se endividam, ele diz que ela movimenta a economia. Esse é o nível de quem deveria fiscalizar. É escárnio, não política."

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a reação do famoso: "Mas gente… a gente corrige os familiares e amigos no off, em público faz isso não! Pela fé viu.. era da porta pra fora isso daí, na minha casa não entraria mais", "É bom que a Poliana no deixe esses militantes entrar mais na fazenda".