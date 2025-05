Funkeiro Davi Kneip, do hit "Sentadona", compra carro de 1,2 milhão

Funkeiro Davi Kneip, do hit "Sentadona", compra de carro de 1,2 milhão - (crédito: Instagram)

O funkeiro Davi Kneip, do hit "Sentadona", feat. com Luisa Sonza, exibiu sua nova conquista na noite desta sexta-feira (16). O DJ e cantor postou um vídeo com sua Porsche branca 911 GTS 2024 0km, avaliada em 1,2 milhão de reais.

"Toda honra e glória a Deus Lhes apresento minha nova aquisição Porsche 911 GTS 2024 0km", escreveu ele na legenda do vídeo.

Os seguidores do mineiro o parabenizaram pela aquisição. "Máquina de máquina, parabéns irmão!! Feliz demais por você", disse um. "Parabéns irmão, que Deus continue te abençoando", escreveu outro.

Atualmente Davi faz sucesso com o novo single "Bebo Mais Não", que viralizou nas redes sociais. Ele também já participou dos realities "De Férias com Ex" e "Brin