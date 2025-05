Camila Silveira estreia na Rádio Mais FM e no Portal Cidade Sat

A especialista em marketing digital Camila Silveira inicia uma nova e promissora fase de sua carreira na comunicação. A partir desta semana, ela passa a integrar o time da Rádio Mais FM e do Portal Cidade Sat, ao lado do experiente comunicador Gilvandro Oliveira, em um programa ao vivo todas as segundas-feiras, das 4h às 6h da manhã.

Com seu olhar estratégico e linguagem acessível, Camila chega para agregar conteúdo relevante ao programa, conectando o público aos temas mais atuais do mundo digital, empreendedorismo, tendências de mercado e comportamento online. A presença de Camila representa não apenas um reforço de peso para a equipe, mas também um novo canal de diálogo com ouvintes e internautas que buscam se atualizar, empreender e crescer no ambiente digital.

“Acredito no poder da comunicação para transformar realidades. Estar ao lado do Gilvandro, que tem uma história sólida na rádio e no jornalismo, é uma grande honra e uma oportunidade de levar informação com propósito para as pessoas”, destaca Camila.

O programa promete aliar a experiência de Gilvandro com a visão inovadora de Camila, criando uma ponte entre o tradicional e o contemporâneo, entre a notícia e a estratégia, entre a informação e a ação.

Com transmissão simultânea pela rádio e pelo Portal Cidade Sat, a estreia da especialista é uma aposta no conteúdo matinal de qualidade, com informação, inspiração e proximidade com o público.