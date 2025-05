Yan aceita convite de Sorriso Maroto e surpreende público em show histórico

O cantor Yan, uma das revelações da nova geração do pagode, protagonizou um dos momentos mais emocionantes do Capital do Samba/RJ neste domingo, 18. O que era para ser apenas uma participação virou um encontro inesquecível. Ao lado do grupo, Yan cantou o bloco completo do Sorriso das Antigas, levando o público ao delírio com os grandes sucessos da banda.

“Ele fez uma brincadeira na internet essa semana, ele marcou o Sorriso no pedido de cantar com a gente, porque ele regravou a música ‘Fica com Deus’ no trabalho dele e ela viralizou, nem era música de trabalho nem nada. Viralizou e caiu na boca da galera com a versão dele [...] foi interessante que o nosso público foi identificando uma semelhança com o Sorriso”, contou o vocalista Bruno Cardoso do Sorriso Maroto em entrevista ao Multishow.

Convidado para realizar o sonho de subir no palco com Sorriso Maroto após campanha de sucesso nas redes sociais, o carioca Yan permaneceu por um bloco completo no show. Além de “Fica com Deus”, o público aclamou a combinação de vozes e Yan mostrou que é mesmo fã da banda nas oito canções nostálgicas: “Engano”, “Faz assim”, “Ainda gosto de você”, “Primeira namorada”, “Futuro prometido”, “Loucura do seu coração”, “O que tinha que dar” e “Me espera”.

“Me pegaram de surpresa, achei que eu fosse cantar uma música só e cantamos várias. Eu segurando o choro ali, foi emocionante, divertido, obrigado, Sorriso Maroto! [...] Eu, um menino, chegando agora, trabalhando para eles poderem me ver e me conhecerem, é surreal. Não é todo mundo que está disposto a estender essa mão e eles fazem isso com muita generosidade”, declarou Yan, visivelmente emocionado após o show.

Com a faixa “Fica com Deus” entre as mais virais do Brasil, Yan se destaca como uma das vozes mais promissoras da nova geração. Indicado ao Prêmio Multishow e integrante do projeto Alerta Experimente 2025, da Multishow e Canal Bis, vem ganhando espaço com talento, carisma e autenticidade