Tainá Castro surge deslumbrante em evento da Philipe Plein em Cannes

A influenciadora digital Tainá Castro chegou à icônica Riviera Francesa para sua estreia internacional durante o Festival de Cannes. Antes mesmo de cruzar o famoso tapete vermelho, a brasileira deu início à sua participação com presença confirmada no desfile Resort da grife Philipe Plein, seu primeiro compromisso oficial na cidade.

Para a ocasião, Tainá escolheu um elegante vestido longo preto da maison, que destacou sua personalidade sofisticada e marcante. “Estar aqui é a realização de um sonho. A energia de Cannes é única, algo que só quem vive consegue entender”, afirmou a influenciadora.

Com uma agenda intensa nos próximos dias, Tainá adiantou que está se preparando para o aguardado momento no red carpet e revelou que usará um look de uma marca brasileira para a ocasião. A escolha reforça o simbolismo de sua participação em um ano especialmente marcante para o país.

“É uma honra viver esse momento em um ano tão importante para o Brasil, que é o país de honra do festival. Representar, mesmo que simbolicamente, um pouco da nossa cultura aqui fora — inclusive com um look brasileiro no tapete vermelho — me enche de orgulho”, declarou.

Além de influenciadora, Tainá também é esposa do jogador de futebol Éder Militão, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, e tem se destacado cada vez mais com estilo e autenticidade nas aparições públicas e redes sociais. Ela segue cumprindo compromissos ao longo da semana