Ivi Mesquita, a força feminina no palco da Virada Cultural 2025

Depois de uma estreia de sucesso como Mestre de Cerimônias no Reveillon da Paulista, ano passado, Ivi Mesquita participará, dias 24 e 25, de um dos maiores festivais culturais gratuitos do Hemisfério Sul. Com o tema “20 anos em 24 horas”, a Virada Cultural 2025 promete ser a maior da história, com mais de 1.000 apresentações artísticas em centenas de espaços públicos e privados em todas as regiões da cidade. Com expectativa de reunir mais de 4,7 milhões de pessoas, o evento ocupará ruas, praças, centros culturais, casas de cultura, bibliotecas, teatros e 21 grandes palcos distribuídos por todas as regiões da capital.

Dia 24, Ivi estará na região leste de São Paulo para comandar o Palco Itaquera, à partir das 17h. A mestre de cerimônias receberá artistas como Karol Conka, o rapper Rashid e Iza. “O prazer de estar nesse palco é enorme, pois foi aqui no Itaquera que eu cresci e é a primeira vez que eu volto como artista”, diz Ivi, acostumada a brilhar nas passarelas do Anhembi e da Marquês de Sapucaí.

Dia 25, será a vez de Ivi apresentar, no Sesc Vila Mariana, à partir das 15h um projeto seu, “Memórias da Alegria”, um desfile com 15 fantasias que recontam sua trajetória de quase três décadas dentro do Vai-Vai, trajadas por mulheres protagonistas das suas vidas, desfilando seus corpos plurais e ocupando seus lugares de musas e rainhas do carnaval paulistano. E para fechar o desfile, representando a ancestralidade, a presença marcante de Glorinha, que aos 73 anos é embaixadora do samba.Um agradecimento aos que vieram antes e uma reverência aos que ainda virão.



“Esse ano a Virada Cultural 2025 tem um sabor especial, celebrando a diversidade, ocupando os espaços públicos e privados democráticamente e mostrando a potência que a arte tem para transformar vidas”, comemora Ivi.

Com carisma, presença cênica e propósito, Ivi Mesquita segue fazendo história por onde passa — unindo arte, negócios e impacto social em uma trajetória inspiradora.

“Eu sou porque nós fomos e seremos”, fala Ivi.