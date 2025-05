Ex-amante de Neymar vai à Disney sem sutiã e é advertida

A influenciadora Fernanda Campos, conhecida por ser uma das maiores criadoras de conteúdo adulto do país e por ter se envolvido com Neymar Jr., revelou ter passado por uma situação constrangedora durante sua visita aos parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Segundo vídeo publicado por ela nas redes sociais, Fernanda foi abordada por funcionários do parque após seus seios chamarem atenção por estarem visivelmente marcados sob a roupa.

“Fui parada no meio do parque e pediram que eu fechasse o casaco. Caso contrário, eu teria que me retirar”, contou. A abordagem, segundo ela, foi feita de maneira constrangedora, chamando atenção de quem estava por perto.

Indignada, Fernanda desabafou sobre o episódio, levantando um debate sobre o julgamento constante que mulheres enfrentam, mesmo em espaços considerados familiares. “Vim para Disney pra me divertir, a última coisa que imaginei era algo relacionado a isso. Mas, infelizmente, nós mulheres não temos um minuto de paz”, escreveu.

“Todas as mulheres estão sujeitas a ter o bico dos seios marcando na roupa e vieram falar apenas comigo,” concluiu.