Filha de Chico Science ironiza Virginia como rainha da Grande Rio

Até Louise França, filha do icônico músico Chico Science, decidiu entrar na polêmica envolvendo a coroação de Virginia Fonseca como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. Nos últimos dias, o perfil oficial da agremiação tem sido alvo de críticas nas redes sociais após o anúncio da influenciadora como representante da escola no Carnaval.

A indignação chegou até o Recife, berço do movimento Manguebeat — justamente o tema do enredo da Grande Rio para o Carnaval de 2026. Louise, que tem se envolvido ativamente nos bastidores da preparação do desfile, ironizou a escolha de Virginia, especialmente em razão das polêmicas recentes envolvendo a influenciadora e sua participação em ações ligadas a jogos de azar.

Após o anúncio oficial da coroação, Louise publicou em seu Instagram um trecho da clássica música "Não Deixe o Samba Morrer", na voz de Alcione — gesto interpretado como uma crítica sutil à decisão da escola.

Vale lembrar que, dias antes da revelação do nome de Virginia, Louise esteve reunida com a diretoria da Grande Rio para tratar de questões relacionadas ao enredo sobre o Manguebeat, movimento cultural criado por seu pai e outros artistas pernambucanos nos anos 1990.

Nos últimos dias Virginia Fonseca tem sofrido ataques de todos os lados. Além de anônimos, famosos como Luana Piovani e Carol Castro usaram as redes sociais para expressar a sua indignação com o sucesso da apresentadora do SBT, que compartilha jogos de azar em seu perfil do Instagram com mais 50 milhões de seguidores.