Entenda sobre incontinência urinária, condição que afeta atriz Kate Winslet

A atriz Kate Winslet compartilhou que enfrentou problemas de incontinência urinária, principalmente ao tossir, espirrar ou realizar atividades que exigem esforço físico. Essa situação pode impactar mulheres após a gravidez ou durante a menopausa. Além disso, Winslet destacou que a vergonha é um dos maiores obstáculos para buscar tratamento para a incontinência.

A incontinência urinária ( perda urinária) é uma queixa que ainda se esconde no sussurro das mulheres — e que precisa urgentemente ganhar espaço no discurso da saúde pública. O último congresso da ASLMS (American Society for Laser Medicine and Surgery), realizado agora em Orlando, nos Estados Unidos, mostrou que o futuro do tratamento dessa condição está prestes a mudar radicalmente.

"Uma nova abordagem tridimensional para tratar a perda urinária. Entre as novidades mais promissoras, está uma visão tridimensional da musculatura envolvida no controle urinário feminino, que integra músculos abdominais (reto e oblíquos), lombares profundos e o assoalho pélvico. Essa abordagem propõe que, para reabilitar a função da pelve com maior eficácia, não basta tratar apenas o períneo: é preciso entender o corpo como uma unidade funcional integrada. Essa é uma das grandes revoluções clínicas que testemunhamos — e que já incorporamos imediatamente às práticas da Clínica Martinez, aliando-a às Tecnologias que já utilizamos e aos cuidados integrados da nossa equipe multiprofissional", conta a médica Isabel Martinez.

A médica destaca que não existe um tratamento único e universal para todos

os casos de incontinência urinária. "Após avaliação médica adequada, é necessário

identificar com precisão o tipo (de esforço, urgência, mista etc.) e o grau (leve,

moderado ou grave) da condição. Só então é possível individualizar a conduta

terapêutica, respeitando as necessidades específicas de cada mulher. O sucesso do

tratamento depende exatamente desse olhar personalizado", afirma.

Isabel Martinez lista quatro fatores que podem ocasionar a perda urinária:

1. Durante o CrossFit ou exercícios de alto impacto

A pressão intra-abdominal gerada em treinos como o CrossFit pode sobrecarregar o

assoalho pélvico, principalmente em mulheres que ainda não têm consciência corporal

e ativação adequada da musculatura profunda. Isso causa episódios de escape urinário,

muitas vezes aceitos como “normais”. Estudo publicado na revista Int Urogynecol J identificou que até 80% das atletas relatam perdas leves durante a prática.

2. No pós-parto

Mesmo sem traumas evidentes, o parto vaginal pode levar a microlesões nos nervos e

na sustentação pélvica. Quando não há orientação ou fisioterapia no puerpério, essas

alterações podem evoluir silenciosamente por anos até se manifestarem em escapes

urinários. Estudos noruegueses mostram que mulheres que fazem treino muscular de assoalho pélvico desde a gestação têm até 62% menos risco de desenvolver incontinência no futuro.

3. Com o aumento de peso e obesidade

O sobrepeso constante exerce força crônica sobre a bexiga e a musculatura envolvida

na continência urinária. É um fator de risco subestimado, mas profundamente relevante.

"Pesquisas do New England Journal of Medicine demonstraram que a perda de apenas

5% do peso corporal reduz significativamente episódios de escape em mulheres com

obesidade leve."

4. Na transição da menopausa

A queda dos níveis de estrogênio afeta diretamente a elasticidade dos tecidos

urogenitais e a resposta neuromuscular da pelve. O que era um pequeno gotejamento

ao tossir passa a se tornar mais frequente, afetando a autoconfiança.

Estudo publicado no periódico Urology relaciona a deficiência estrogênica à perda

progressiva da função esfincteriana e muscular pélvica em mulheres pós- menopáusicas.

"Na Clínica Martinez: prevenção, ciência e acolhimento antes do problema crescer

Com base nas evidências apresentadas em Orlando, nós da Clínica Martinez estamos

atualizando nossos protocolos para incorporar a reabilitação tridimensional da pelve

como parte da conduta padrão. Isso se soma ao nosso pilar de atuação: tecnologia de

ponta, equipe especializada em saúde íntima da mulher e escuta qualificada.

Nosso propósito é agir precocemente, antes que o problema se torne limitante — e

sempre com avaliação médica individualizada, para que cada mulher receba o

tratamento mais adequado ao tipo e ao grau da sua incontinência", esclarece.

Isabel Martinez afirma que a perda urinária não é “normal” — é tratável, em alguns casos prevenível ou retardada e, agora, mais compreendida do que nunca.

"A incontinência urinária ainda é tratada como um “incômodo menor”, mas a verdade é que ela impacta relações, produtividade, autoestima e até a liberdade das mulheres. O que vimos nos EUA é um novo caminho. E é isso que desejamos trazer ao Brasil: tecnologia com propósito, embasamento com empatia, ciência com resultado.

Se você sente pequenos escapes, ou conhece alguém que sente, não ignore. Não

silencie. Procure ajuda. A saúde íntima da mulher precisa, mais do que nunca, ser

tratada com respeito, ciência e protagonismo", conclui