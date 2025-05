Gabriel Gonti lança clipe de "Amor e Sexo" em homenagem a Rita Lee

Gabriel Gonti acaba de lançar o aguardado clipe de “Amor e Sexo”, sua releitura da icônica canção imortalizada por Rita Lee. A novidade chega em um momento simbólico: dois anos após a despedida da rainha do rock brasileiro. Assista no canal do cantor no YouTube @GabrielGonti

“Rita Lee era uma mulher forte, disruptiva, revolucionária, uma super artista. Me sinto muito feliz e honrado de regravar e lançar essa música”, conta o músico.

Gabriel compartilhou em 2023 um vídeo curto nas redes sociais, com um trecho da sua versão do single. Rapidamente o vídeo viralizou, conquistando milhões de pessoas.

“No primeiro dia que postei minha versão, ela imediatamente viralizou chegando a 3 milhões de views. Muitos comentários pedindo que eu disponibilizasse toda versão no Spotify, e então decidimos fazer a gravação”, comenta o artista.

Dirigido por Pedro Ortega, o projeto audiovisual foi gravado no interior paulista, em uma casa de campo onde a luz e beleza natural foram intensamente exploradas. A produção musical ficou por conta de Dudinha (Buena Familia Studios), com mixagem e masterização realizadas por Adriano Aquino (Premium Studio).

No videoclipe, disponível no canal do cantor no YouTube, Gabriel contracena com Nina Fonseca, sua namorada, simbolizando amor e sexo, e todo sentimento que a música transmite. Um fusca, que já havia se destacado como elemento central da versão viralizada nas redes sociais, foi incorporado ao clipe como uma referência marcante.

Além deste lançamento, foi um dos 12 artistas selecionados, entre 300 inscritos, após uma curadoria feita por 20 profissionais da indústria musical, para uma votação popular que definiria uma das atrações do “Rio 2C”. Ele ganhou a votação e irá se apresentar no evento, o maior encontro de criatividade da América Latina, ao lado de nomes como: Lulu Santos, Dinho Ouro Preto, Daniela Mercury, Jão, entre outros.