Vídeo de Chaline Grazik sobre separação de Virginia Fonseca viraliza após confirmação do término

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram oficialmente, nesta terça-feira, 27 de maio de 2025, o fim do casamento. A informação foi divulgada nas redes sociais da empresária, com destaque para o respeito mútuo e o cuidado com os filhos como prioridades nesse novo momento.

A notícia movimentou a internet e mobilizou fãs do casal, que dividiam a rotina e projetos em comum desde o início da união. No entanto, o que também chamou atenção nas últimas horas foi o resgate de um vídeo feito semanas atrás pela espiritualista Chaline Grazik.

No conteúdo, a médium conhecida por fazer previsões envolvendo o mundo dos artistas menciona:

“Terá um corte nesse relacionamento. É como se alguém do passado buscasse muito e houvesse uma separação. Acontece a separação, tem a volta, mas mais à frente isso não acontece. Não é agora, mas vejo que essa jovem terá mais problemas até em sua carreira.”

A fala, que pode ser conferida neste link no Instagram:

Embora o anúncio da separação tenha sido feito com discrição, o contexto emocional do casal nos últimos meses vinha sendo alvo de especulação. E agora, o que virá a seguir? Será que a Vidente das Estrelas já viu o próximo capítulo dessa história?