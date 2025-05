Dupla Neto & Felipe se prepara para lançamento de single "Tô Indo Embora"

Depois de emocionar o Brasil no The Voice Brasil com uma apresentação que conquistou as quatro cadeiras e arrancou elogios dos jurados, a dupla Neto & Felipe se prepara para um novo capítulo em sua carreira. Nesta sexta-feira (30), eles lançam o single “Tô indo embora”, disponível em todas as plataformas digitais e Youtube.

A música apresenta uma sonoridade envolvente, que une o pop contemporâneo ao charme da sanfona e da guitarra. Com produção assinada pelo maestro Rodrigo Costa, a faixa carrega uma mensagem sensível sobre transformação, desapego e a coragem de seguir novos caminhos. “Dizer adeus pode ser difícil, mas também pode iluminar novas possibilidades”, destacam os artistas.

Naturais do interior, Neto Ferreira e Felipe Delatorre iniciaram a trajetória em 2015. Em 2022, ganharam projeção nacional ao participarem do The Voice Brasil (Rede Globo), impressionando com sua versão da clássica “The Sound of Silence”. “O céu é o limite”, declarou Lulu Santos, sintetizando o impacto da dupla.

Desde então, Neto & Felipe vêm se consolidando como uma das apostas mais autênticas do pop nacional, com uma identidade artística que mescla o moderno e o regional. Apostam em figurinos marcantes — como o chapéu com penas, registrado como peça própria — e um estilo despojado que traduz a fusão entre campo e cidade, tradição e inovação.

“Tô indo embora” marca uma fase ainda mais madura, musicalmente rica e emocionalmente profunda. Com vozes potentes, carisma e uma proposta única, Neto & Felipe mostram que estão prontos para ocupar um novo espaço na música brasileira — o do pop com alma do interior.