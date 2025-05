Nathalia Valente e Yuri Meireles viajam para Orlando para fazer enxoval

Os ex-participantes de "A Fazenda", Nathalia Valente e Yuri Meirelles viajaram para Orlando para curtir as férias. Além disso, eles tinham um propósito especial: fazer o enxoval do primeiro filho do casal, Thales.

A fundadora da Mommy’s Shoppers, uma empresa de consultoria de enxoval nos EUA que atua no mercado há mais de 12 anos , Patrícia Barros foi quem atendeu os influenciadores.

Com todo carinho e dedicação, ela acompanhou o casal na montagem do enxoval do pequeno Thales, garantindo que tudo o que é essencial para a chegada do bebê fosse escolhido com cuidado e praticidade. A consultoria foi um sucesso, e o casal ficou super satisfeito com as compras realizadas nos EUA. Agora, é só contar os dias para a chegada do tão esperado Thales!