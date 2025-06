Cantora Leidy Murilho se casa em cerimônia intimista em Santa Branca (SP)

A cantora Leidy Murilho oficializou sua união com Caio Santos neste domingo (1º), em uma cerimônia intimista realizada em Santa Branca, interior de São Paulo. O casamento reuniu familiares, amigos e convidados especiais, entre eles o empresário e produtor de eventos Doninha, acompanhado da esposa, e o rapper Ramalho, participante do reality Estrela da Casa, da TV Globo — do qual Leidy também fez parte.

A organização do evento ficou a cargo da cerimonialista Dani Aguiar, apresentada à cantora por Ramalho após o fim do programa. “Foi incrível ter minha família e amigos presentes, pessoas que sabem o quanto esse momento era importante para mim. Em três meses, reunimos parceiros e fornecedores que tornaram tudo possível”, declarou Leidy.

Ela relembrou que, inicialmente, não tinha condições de planejar a celebração, mas foi incentivada por Dani. “Disse a ela que não conseguiria organizar, e ela apenas respondeu: ‘Tem orado? Então apenas receba’. Me sinto honrada por ter amigos que nos ajudaram a realizar esse sonho — que, para muitos, leva anos para se concretizar”, completou a cantora.

Leidy entrou acompanhada da mãe ao som de Goodness of God, de CeCe Winans, e surpreendeu os convidados ao cantar o início da música ainda na entrada. “Essa canção representa tudo o que tenho vivido. Achei que não daria conta de tantas responsabilidades, mas Deus me sustentou. Ele ama o casamento, e o meu é prova disso”, afirmou emocionada.

A trilha sonora da cerimônia foi marcada pela presença do cantor Jezrrel Toledo, finalista do reality Canta Comigo (Record TV), que se apresentou ao lado da banda de Leidy com um repertório voltado ao black music e soul. O casal embarca nesta segunda-feira (2) para Punta Cana, na República Dominicana, onde passa a lua de mel.

