Luciane Vaz ensina como transformou o seu look com a ajuda de acessórios - (crédito: Divulgação)

No universo da moda, a escolha dos acessórios certos pode fazer toda a diferença. Luciane Vaz, empresária e influenciadora de moda, compartilha sua expertise em como escolher e combinar acessórios para elevar qualquer visual.

Luciane Vaz acredita que os acessórios são mais do que apenas complementos; eles têm o poder de redefinir um look e expressar personalidade.

"Um colar ousado ou um par de brincos elegantes podem transformar até mesmo as combinações mais simples em verdadeiras declarações de estilo".

Para Luciane, a escolha dos acessórios certos começa com o entendimento do seu estilo pessoal e da ocasião. Ela deu algumas dicas.

"Observe o que você quer expressar com seu visual. Para eventos formais, opte por peças mais delicadas e sofisticadas. Para o dia a dia, ouse com acessórios que reflitam seu estilo próprio."

Ela destaca a importância de equilibrar os detalhes. "Se o seu outfit já possui estampas vibrantes ou texturas marcantes, prefira acessórios discretos para não sobrecarregar o visual. Já com roupas mais neutras, os acessórios podem ser os protagonistas."

Combinações Harmoniosas

Combinar diferentes acessórios pode parecer intimidante, mas Luciane acredita que a chave está na harmonia. "Experimente misturar texturas, como um cinto de couro com braceletes metálicos, mas mantenha uma paleta de cores coesa. Isso cria unidade e sofisticação."

Ela sugere o uso de acessórios em camadas para um efeito moderno: "Colares de diferentes comprimentos conferem profundidade e interesse ao look. Mesclar anéis delicados com outros mais chamativos também traz um toque contemporâneo."

Dicas Para Cada Estação

De acordo com Luciane, cada estação oferece uma oportunidade única de inovar com acessórios. "No verão, incorpore peças vibrantes e naturais, como colares de miçangas e chapéus de palha. No inverno, opte por echarpes de lã e bolsas de couro rústico."

Acessórios Que Nunca Saem de Moda

Luciane lista os acessórios essenciais:

"Um bom relógio, uma bolsa clássica e óculos de sol elegantes são investimentos duradouros. Eles vão além das tendências temporárias e garantem estilo em qualquer situação."

Luciane Vaz enfatiza que os acessórios são uma extensão de quem somos. "Escolha aqueles que fazem você se sentir confiante e única. A moda é uma forma de expressão e os acessórios são o ponto de exclamação no seu estilo."

Ela afirma que a arte de escolher e combinar acessórios se torna um verdadeiro elogio à criatividade e à individualidade.

"Ao adotar estas orientações, você estará pronta para transformar qualquer visual e desfilar confiança por onde passar.