Giulia Garcia fala sobre os desafios da carreira artística

Aos 22 anos, a atriz Giulia Garcia, conhecida nacionalmente pela novela Chiquititas, compartilha as dificuldades de amadurecer em uma carreira artística cheia de desafios. Ela fala sobre as fases complicadas da adolescência, as inseguranças da vida adulta e o quanto o apoio da família e os estudos foram fundamentais para continuar.

Giulia começou a carreira ainda bebê, mas foi entre os 16 e 18 anos que enfrentou os maiores desafios. “A fase dos meus 16 aos 18 foi muito complicada! Você está passando pela puberdade de um adolescente e já não se encaixa muito bem nos papéis de 13 anos e nem nos do de 20 anos”, conta a atriz.

Ela ressalta que a insegurança não vem apenas do trabalho, mas de outras questões adultas: “A insegurança vem mais sobre as tarefas de um adulto, de começar a trabalhar, ter seu dinheiro, a vergonha de falar que não está trabalhando no momento… Isso te faz duvidar um pouco do que você quer.”

Giulia também destaca o peso do julgamento: “O julgamento vem de pessoas que te viram criança e acham que você continua o mesmo e não pode mudar para melhor.”

Apesar das dificuldades, desistir nunca esteve realmente em seus planos. Sobre momentos de dúvida, ela diz: “Já cheguei a achar que atuação não era para mim porque não conseguia nenhum trabalho. O que me fez continuar foi, com certeza, o meu último trabalho gravado, onde lembrei do meu valor como atriz.”

E sobre a importância dos estudos e do apoio da família, Giulia aconselha: “Sempre tive o apoio e amor da minha família, que me incentiva a ser o que eu quiser ser, contanto que eu estude. Meu conselho é: estudem ao ponto onde vocês não duvidem de vocês mesmos, onde a opinião do outro só é válida para te aprimorar. Tenha confiança em você e no seu trabalho, e muita persistência! Esse ramo nem sempre é justo, mas eu prometo que vale a pena se é seu sonho.”