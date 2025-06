Influencer Karina Rivas celebra novo reality: 'Oportunidades reais'

A influenciadora digital e especialista em marketing imobiliário Karina Rivas chamou atenção recentemente ao elogiar a proposta do reality show 'Magnata Imobiliário', apontando o programa como uma iniciativa que une inovação, estratégia digital e oportunidades concretas no setor de imóveis.

“O reality faz algo inovador ao unir o universo digital ao mercado imobiliário, multiplicando o potencial de vendas e atraindo oportunidades reais”, afirma a criadora de conteúdo.

Transmitido pelo canal Altamente Rentável no YouTube, o Magnata Imobiliário é exibido às quartas-feiras, às 20h, e é considerado o primeiro reality brasileiro inteiramente dedicado a negócios e investimentos no setor imobiliário.

A cada episódio, empreendedores de diferentes regiões do país apresentam projetos a um painel de investidores e especialistas — com o objetivo de conquistar aportes e viabilizar suas propostas.

Em um dos episódios mais recentes, a engenheira civil Monique Aspera, fundadora da Asperact e apresentadora do reality, exibiu um projeto inovador de ativação náutica e turística em Salinas da Margarida, na Bahia. A proposta prevê a criação de um complexo com casas, apartamentos e infraestrutura voltada a esportes náuticos, como vela, jet ski e mergulho, em uma área privilegiada da Baía de Todos os Santos. A iniciativa conquistou os quatro jurados do programa e garantiu um investimento inicial de R$ 2 milhões para a aquisição do terreno.

O programa tem atraído a atenção não apenas de investidores, mas também de uma audiência crescente nas redes sociais, especialmente entre o público jovem e empreendedor. Uma pesquisa recente do Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência (Sou_Ciência/Unifesp) em parceria com o Instituto IDEIA revelou que 30% dos jovens brasileiros (entre 18 e 27 anos) sonham em abrir o próprio negócio — sinalizando uma mudança cultural no perfil do trabalhador brasileiro e um cenário favorável à popularização de iniciativas como o Magnata Imobiliário.