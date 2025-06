O trapper 2metro apresenta o EP "Contemplação" e o clipe da faixa-título

O trapper 2metro, um dos precursores do trap gospel, apresenta hoje o EP “Contemplação”, que conta com três músicas inéditas: “Abba Vem”, a já apresentada “Leviano” e a faixa-título.

Esta última também vem acompanhada de um videoclipe, que foi dirigido por Dig-Jam Director.

“Acho que o EP dá um bom gostinho do álbum. Tem uma mistura de estilos musicais, mostra um lado um pouco diferente de mim, além de ter música pra todo mundo, como a faixa ‘Contemplação’, por exemplo. É muito gostoso ver a musicalidade que trouxemos para esse projeto, com peso, com letra e isso caminhando junto com a mensagem principal do projeto: Cristo e mais nada”, disse o trapper.

Em 11 de abril deste ano, 2metro lançou o single autoral “Leviano”. Ouça e baixe aqui: https://umusicplay.lnk.to/Leviano . A faixa veio acompanhada de um videoclipe dirigido por Gustavo Cardoso. https://youtu.be/4h-pGCi6VTk

Em 6 de dezembro de 2024, 2metro e Nesk Only apresentaram o EP colaborativo “DU NADA – Parte 2”, que trouxe as faixas “Fica Atento” e “Limitado 2”.

https://umusicbrazil.lnk.to/DuNadaParte2

Junto com o EP, os dois artistas fizeram a estreia do videoclipe de “Fica Atento”, que foi dirigido por Enrico Marques.

https://youtu.be/q2oQh7aExXc

Em 8 de novembro do mesmo ano, os trappers lançaram o EP colaborativo “DU NADA – Parte 1”, que apresentou as faixas “Hebreus 12” e “Nunca Mais”.

https://umusicbrazil.lnk.to/DuNadaParte1

Esta última ganhou um videoclipe, que também foi dirigido por Enrico Marques.

https://youtu.be/qA7pKtEr5n8

Essa é a segunda colaboração entre os dois artistas. O primeiro encontro deles foi na faixa “Limitado”, lançada em maio de 2023, que hoje soma mais de 18.4 milhões de streams somente no Spotify e tem mais de 10 milhões de visualizações de seu clipe no YouTube (assista aqui).

2metro soma mais de 79 milhões de visualizações no YouTube, plataforma onde tem mais de 234 mil inscritos. No Spotify, o artista reúne mais de 700 mil ouvintes mensais.

Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/Contemplacao