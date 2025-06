Marina Ruy Barbosa abre o jogo sobre maternidade: "Quero muito"

Aos 29 anos, Marina Ruy Barbosa surpreendeu o público ao revelar seu desejo de aumentar a família. Noiva do empresário Abdul Fares, de 40 anos, a atriz também abriu o coração sobre seus planos para o futuro, tanto na vida pessoal quanto na carreira artística.

Em entrevista à revista Glamour, Marina comentou sobre a pressão social em torno da maternidade. Apesar de sonhar com esse momento, ela pondera que ainda não chegou a hora: “Acho que todas nós sentimos essa pressão de alguma forma, independentemente de quem a gente é."

E seguiu com as declarações: "Por mais que a sociedade esteja, em teoria, mais aberta a diferentes formas de viver, ainda enfrentamos muitas expectativas alheias. Eu quero muito ser mãe, mas só saberei o momento certo quando me sentir segura para equilibrar meus pratinhos.”

A atriz também refletiu sobre seus objetivos pessoais e profissionais. Segundo ela, a nova fase da vida tem sido marcada por autoconhecimento e busca por equilíbrio.

“A vida nos surpreende a cada dia. Quero me tornar uma pessoa melhor, alguém que evolui na profissão. Mas o meu maior desejo atual é ser plenamente feliz. Faz parte da minha evolução pessoal aprender a ter mais calma e lidar com menos ansiedade”, afirmou.