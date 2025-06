DJ Anne Louise toca com J-Lo, Rita Ora e Tinashe na World Pride Festival

Ícone da cena pop eletrônica e referência no cenário LGBTQIAPN+, a DJ brasileira Anne Louise será uma das atrações da World Pride Music Festival, que acontece nesta sexta-feira (06), de junho, em Washington, nos Estados Unidos. A edição deste ano marca a maior World Pride da história, reunindo artistas de renome mundial, como Jennifer Lopez, Rita Ora e Tinashe.

Na ocasião, ela se apresenta com o projeto "Anne Louise presents Miha", voltado para o house music, em uma performance que promete energia, autenticidade e conexão.

“Estar ao lado de nomes como JLO, Rita Ora e Tinashe em um palco tão simbólico como o da World Pride, a maior parada do mundo, é muito mais do que um sonho realizado — é um reconhecimento da trajetória que construí com tanto amor e resistência. Toco como Anne Louise presents Miha porque quero mostrar meu lado mais house, mais eletrônico, menos tribal. É a minha forma de me reinventar e, ao mesmo tempo, me reconectar com o que me move”, destaca a artista.

Reconhecida como uma das principais DJs brasileiras no exterior, Anne Louise tem sido uma voz potente pela visibilidade LGBTQIAPN+ na música eletrônica. Sua presença no line-up da World Pride reforça não apenas sua excelência artística, mas também o compromisso com a diversidade e a representatividade na cultura pop global.

“A World Pride é um espaço de celebração, mas também de resistência. Estar nesse palco é levar o Brasil comigo, é mostrar que a música eletrônica tem muitas vozes e a minha é uma delas.”

Com uma carreira consolidada e apresentações em mais de 30 países, Anne Louise vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória. Em 2025, ela reforça seu protagonismo internacional com uma agenda intensa.