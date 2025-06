Thiaguinho traz Tardezinha a Brasília com participação especial de Péricles

A capital federal vai receber um dos maiores eventos de pagode do país: a Tardezinha 2025 chega a Brasília no dia 23 de agosto, na Arena BRB Mané Garrincha, sob o comando de Thiaguinho. Para tornar a noite ainda mais inesquecível, o cantor receberá como convidado especial o mestre do samba e ex-companheiro de grupo, Péricles.

Celebrando 10 anos de história, a Tardezinha se consolidou como a maior turnê da história da música brasileira, reunindo milhares de fãs em todo o país. “É muito gostoso ver essa mistura de gerações. Ao mesmo tempo que tem pessoas de 18 anos, tem um casal de 50. Isso me motiva a me reinventar musicalmente”, comenta Thiaguinho.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis no site e aplicativo da Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 60.

Setores disponíveis:

•Cadeira Inferior – Acesso livre, com bar, banheiros e pontos de alimentação exclusivos.

•Gramado – Em frente ao palco, com praça de alimentação, área PCD e espaço de descanso.

•Backstage – Área premium com decoração especial, banheiros exclusivos e acessibilidade.

•Camarote Funn – Espaço elevado com acesso ao Backstage, spa, salão de beleza, bar e alimentação.

Estrutura e Responsabilidade Social

Com produção da Fábrica Entretenimento, Paz & Bem Entretenimento e A Vera, a edição 2025 conta com patrocínio master de Bradesco e Itaipava, além de grandes marcas como Uber, Coca-Cola, Nivea Sun, Burger King, Mike’s, LG, entre outras.

Comprometida com valores sociais e ambientais, a Tardezinha mantém uma política ESG 360°, com ações voltadas à inclusão, sustentabilidade, acessibilidade e combate à violência contra a mulher – através do projeto Tardezinha Segura, em parceria com o movimento Nós Seguras.

Novidades da edição

Entre as principais inovações de 2025 estão:

Escola de Música Tardezinha, em parceria com a CUFA, no Complexo da Penha (RJ).

Cursos profissionalizantes, graduação e MBA com a Estácio, focados na indústria do entretenimento.

Agência de Viagens Tardezinha, em colaboração com a Zupper, com pacotes exclusivos para fãs que desejam acompanhar a turnê pelo Brasil.