José Trassi e Preta Ferreira representam Brasil em espetáculo internacional

Selecionados entre 100 artistas em workshop no Sesc, os brasileiros integram montagem da Companhia João Garcia Miguel que celebra a ancestralidade africana e a identidade coletiva, com apresentações em Lisboa e Torres Vedras.

Entre os dias 3 e 10 de junho de 2025, o espaço cultural DAMAS, em Lisboa, recebe o espetáculo “Sangue de Todas as Cores”, uma criação intensa e poética da Companhia João Garcia Miguel. A montagem propõe uma imersão sensível na ancestralidade africana, abordando os processos de reconstrução da identidade a partir de memórias silenciadas, histórias coletivas e força espiritual.

Representando o Brasil, os artistas José Trassi e Preta Ferreira – esta última também reconhecida por sua atuação como ativista dos direitos humanos – foram selecionados entre 100 participantes em um workshop realizado no Sesc. A montagem também terá apresentações de 11 a 14 de junho no Espaço Arenas, sede da companhia, em Torres Vedras, ao lado de Ramadane Matusse, Edmundo Sardinha, Mai Juli Machado e Leo Emílio.

Inspirado no potente poema “Sangue Negro”, da escritora moçambicana Noémia de Sousa, o espetáculo investiga os contrastes que compõem o ser humano: o feminino e o masculino, o racional e o emocional, o corpo e a memória, o sangue e a pele. Com direção e concepção de João Garcia Miguel, a obra se estrutura como um rito de reconexão com as raízes africanas e de valorização da pluralidade identitária.

O ator José Trassi destaca a emoção de participar do projeto:

“Vim fazer uma residência artística aqui em Portugal, em Torres Vedras. Eu e a Preta Ferreira fomos escolhidos entre 100 pessoas em um workshop realizado no Sesc. Estreamos a peça ‘Sangue de Todas as Cores’ em Lisboa anteontem — foi maravilhosa, com uma recepção incrível do público. Agora temos essa temporada no DAMAS e, de 11 a 14 de junho, seguimos em cartaz na sede da companhia, no Espaço Arenas. E ainda vamos participar de um festival no segundo semestre.”

Mais do que um espetáculo teatral, “Sangue de Todas as Cores” é um chamado à introspecção, ao resgate cultural e à transformação pessoal. A proposta artística vai além da cena: convida o público a olhar para dentro e para trás, em busca de uma identidade mais inteira, consciente e conectada às origens.