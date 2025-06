Em projeto marcante, Theo Rubia lança novo medley ao vivo com canções de sucesso

Um dos principais nomes da nova geração da adoração no Brasil, o cantor e compositor Theo Rubia acaba de lançar o quarto single do projeto “Maranata”: um poderoso medley ao vivo que reúne as canções “Pode Morar Aqui”, “A Terra Clama”, “Oh! Se Fendesses” e “Ruja o Leão”.

Gravado durante o evento Jesus Vida Verão, em Vila Velha–ES, diante de um público estimado em 35 mil pessoas, o lançamento carrega o peso de um clamor coletivo por avivamento e pela manifestação da presença de Deus. Com letras impactantes, atmosfera congregacional e uma interpretação intensa, o medley retrata a fome espiritual de uma geração que anseia pelo céu, invadindo a terra.

“Esse medley é sobre fome. Fome de presença, de céu aberto, de Jesus morando em nós. São canções que carregam clamor real, não produção vazia”, afirma Theo.

Um projeto de urgência pela presença

Gravado ao vivo em Vila Velha, o álbum “Maranata” marca o primeiro grande projeto de Theo Rubia em 2025. Composto por 10 faixas — entre composições autorais e versões de canções já conhecidas no cenário gospel, o trabalho se destaca por medleys criativos que unem diferentes músicas em um só fluxo contínuo de adoração.

Apesar de ter sido idealizado apenas um mês antes da gravação, o projeto se consolidou como uma expressão poderosa de fé, entrega e espontaneidade. A produção contou com participações especiais de Marcelo Markes, Felipe Rodrigues e DJ PV, agregando ainda mais força à proposta sonora e espiritual do álbum.

“Foi tudo muito rápido, mas com direção clara de Deus. O resultado ficou acima das expectativas, tanto pela presença quanto pela resposta do público”, celebra o cantor.

Carreira de Sucesso

Com uma carreira marcada por autenticidade, excelência musical e uma espiritualidade profunda, Theo Rubia se consolidou como um dos maiores nomes do cenário gospel contemporâneo. O artista ultrapassa 300 milhões de streams nas plataformas digitais e no YouTube — sendo o single “Pode Morar Aqui” um dos maiores destaques, responsável por grande parte desses números.

Além disso, Theo reúne mais de 2,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, cerca de 206 milhões de visualizações no YouTube, meio milhão de inscritos em seu canal oficial e 400 mil seguidores nas redes sociais.

Seu impacto crescente e constante nas plataformas confirma não somente sua relevância artística, mas também sua conexão direta com uma audiência que valoriza canções profundas, congregacionais e transformadoras.