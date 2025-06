Filho de Faustão deixa Band após anos e fecha contrato com outra emissora

João Silva, de 21 anos, filho do apresentador Fausto Silva, encerrou seu contrato com a TV Bandeirantes após pouco mais de dois anos na emissora. Agora, o jovem comunicador está de casa nova: ele acaba de assinar contrato com o SBT.

Segundo informações divulgadas pelo portal Terra, as negociações com o SBT vinham acontecendo há anos, conduzidas por Daniela Beyruti, presidente da emissora e filha de Silvio Santos. A concretização do acordo marca um novo capítulo na carreira de João, que vem buscando consolidar sua trajetória na televisão brasileira.

Apesar da mudança, o “Programa do João” ainda seguirá no ar nas próximas semanas pela Band, em cumprimento aos compromissos firmados anteriormente.

A ida de João Silva para o SBT representa não apenas uma movimentação estratégica da emissora, mas também um reforço na busca por renovação e aproximação com o público jovem. Além de Virginia Fonseca e Lucas Guimarães a emissora vem apostando em um time mais jovem.

Com carisma herdado do pai e estilo próprio em desenvolvimento, João já demonstrou segurança diante das câmeras e vem sendo visto como uma aposta promissora para o futuro do entretenimento na TV aberta.