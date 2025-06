Gusttavo Lima leva o maior espetáculo da música sertaneja para altomar em parceria com a PromoAção

Pela primeira vez, Gusttavo Lima e a PromoAção unem forças para criar uma viagem inesquecível: vem aí o Navio do Embaixador. Um cruzeiro temático de tirar o fôlego, que promete escrever um novo capítulo na história do entretenimento em alto-mar.

Serão dois shows completos a bordo, com produção grandiosa, repertório de grandes sucessos e toda a potência de um artista que arrasta multidões por onde passa. De 10 a 13 de dezembro, os passageiros a bordo viverão dias embalados por emoções intensas, brindes ao pôr do sol e músicas consagradas do repertório de Gusttavo Lima.

O cenário? O sofisticado MSC Preziosa, com mais de 1.700 cabines, teatro, cassino, spa, toboáguas e uma estrutura de lazer e gastronomia pensada para impressionar. Para quem busca uma experiência ainda mais exclusiva, o luxuoso MSC Yacht Club oferece atendimento exclusivo 24h, piscina privativa e serviços premium com vista para o infinito.

Este é o último grande anúncio da temporada 2024/2025 da PromoAção, que já conta com 14 embarques confirmados. E ele chega para fechar com chave de ouro com a assinatura do Embaixador.

A PromoAção se tornou a maior produtora de cruzeiros temáticos e festivais de música em alto mar do mundo, com mais de 20 anos atuando no mercado de turismo e entretenimento marítimo, transformando navios de luxo em palcos de vivências inesquecíveis, conectando experiências imersivas com artistas consagrados, em uma jornada única sobre as águas.

Prepare-se para navegar com um dos maiores nomes da música em uma viagem onde cada instante será memorável.