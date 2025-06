Apresentador do Cola Mais Podcast elimina 32kg e inspira com transformação

Apresentador do Cola Mais Podcast elimina 32kg e inspira seguidores com transformação radical - (crédito: Redes Sociais)

Conhecido por comandar o Cola Mais Podcast, Douglas Magoo decidiu virar o jogo contra a obesidade. Aos 42 anos e após atingir 134kg, ele enfrentava dificuldades que iam muito além do espelho: “Eu não estava dormindo direito, comia mal, não conseguia aproveitar meus filhos nem meu casamento. Estava tudo sendo prejudicado”, relata.

O ponto de virada veio após ouvir comentários sobre o próprio corpo que mexeram profundamente com sua autoestima. “Passei por traumas reais. Ouvir que eu estava gordo me abalou demais. Foi aí que decidi mudar de vida”, conta. Determinado a retomar o controle da própria saúde, Douglas iniciou por conta própria uma rotina de treinos e alimentação mais equilibrada.

A mudança ganhou força após a participação do Dr. Lucas Luquetti, especialista em emagrecimento e estética, em um dos episódios do podcast. “Desde outubro do ano passado, venho sendo acompanhado na clínica dele. Faço de tudo: treino diário, reeducação alimentar, soroterapia, reposição hormonal e, mais recentemente, o Protocolo Michelângelo, um tratamento com enzimas que literalmente esculpe os músculos do corpo”, explica.

O resultado da dedicação já impressiona: Douglas eliminou 32kg e segue em processo de transformação, agora voltado ao ganho de massa muscular. “Minha vida mudou muito. Hoje eu tenho disposição, voltei a me sentir bem comigo mesmo e vejo reflexos positivos em todas as áreas da minha vida.”

O apresentador treina diariamente na Acqua Academia da Mooca, espaço que também virou peça-chave no processo. “O Rafael Arantes é o maior incentivador da saúde que eu conheci na vida. É lá que eu treino todos os dias.”

Douglas conta que se sente motivado ao perceber que sua trajetória tem inspirado outras pessoas. “Recebo todos os dias mensagens de gente dizendo que começou a se cuidar depois de me ver falando disso. Como costumo dizer: melhoro 1% por dia. Sem falha.”