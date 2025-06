Música de Hugo Henrique, viraliza no TikTok

Com menos de um mês de lançamento, a música ‘Menina de Ouro’ do cantor sertanejo Hugo Henrique viralizou no TikTok. As criações já passam de 74 mil. O single tem chamado atenção na rede, já que a letra traz uma identificação pela rotina vivida pela maioria das mulheres. ‘Menina de Ouro’ provoca a seguinte reflexão: “Quando você chora, pra quem pede ajuda?”.

Aproveitando o tema do novo sucesso, Hugo Henrique fará uma live nesta quarta-feira (11) com a apresentadora Criss Paiva. A humorista abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram com mais de 2M de seguidores, chamando sua audiência para comentar ‘quem é sua menina de ouro e porque’. A live está marcada para as 20h.

A música, inclusive, foi postada no perfil do SporTV (canal de esportes da TV Globo) em homenagem às jogadoras de vôlei da Seleção Brasileira.

Hugo Henrique começou sua carreira aos 5 anos, destacando-se em programas de TV. O sertanejo acumula mais de 2M de ouvintes mensais no Spotify, 1.5M de inscritos em seu canal no Youtube, 1.5M de seguidores no Instagram e 956 mil no TikTok. Ele é compositor de grandes sucessos interpretados por Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Simone Mendes, Lauana Prado, entre outros. No ano passado, Hugo gravou 'Dia 1', música com mais de 1.3M de streams. O sucesso foi tanto que Henry Freitas gravou uma versão forró do single.