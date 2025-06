A Viagem: confira como Diná vai morrer na novela

Os próximos capítulos da novela A Viagem prometem mexer com o emocional dos telespectadores da TV Globo. Um dos momentos mais marcantes da trama está prestes a ir ao ar: a morte de Diná, personagem vivida por Christiane Torloni, que será retratada de forma comovente e intensa.

Embora o desfecho da protagonista ainda esteja por vir, a novela — originalmente exibida em 1994 e atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo — já havia dado sinais do que aconteceria. Logo nos primeiros capítulos, Diná recebe a visita de um médico, que a alerta sobre a possibilidade de ter herdado problemas cardíacos da mãe, Dona Maroca. Apesar do aviso, a personagem ignora os cuidados com a saúde ao longo da trama.

Na reta final da novela, após passar por fortes emoções e conflitos espirituais, Diná sofre um infarto fulminante, encerrando sua jornada terrena de forma trágica, mas com grande significado no enredo da novela, que tem como pano de fundo temas ligados à espiritualidade e à vida após a morte.

Em entrevista recente ao Gshow, Christiane Torloni relembrou os bastidores da produção e contou sobre experiências curiosas que viveu durante as gravações. “Nós lidamos com o invisível o tempo todo. Quando começou a novela, eu morava em um apartamento muito antigo, e as campainhas tocavam do nada”, revelou a atriz.

Ela ainda contou que, diante da situação, tomou uma atitude inusitada com a equipe da novela: “Falei com o Wolf Maia (diretor), e a gente resolveu fazer uma sessão de oração para pedir licença, e aí esses fenômenos acabaram”, completou.