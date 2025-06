Famosos escolhem PMMA para tratamento reparador e combate a celulite

PMMA é um preenchedor de longa duração que é utilizado para correção volumétrica, reparação de deformidades e combate a celulite. No Brasil, seu uso é autorizado pela Anvisa.

O que Latino, Globeleza Erika Moura, Tati Minerato, Gretchen e Duda Castro têm em comum? Todos eles são assumiram publicamente terem feito preenchimento com o polimetilmetacrilato (PMMA) para tratamentos reparadores. Além disso, eles aprovaram o resultado e demonstraram satisfeitos com o produto.

Latino fez o preenchimento no peitoral. Ele sofria com flacidez no peito e nos membros superiores. "O resultado impactou na minha autoestima. Estou muito satisfeito com o procedimento, que trata e previne a flacidez, com segurança. Confio no produto, que é registrado na Anvisa, e no médico que fez o meu tratamento", garantiu Latino.

Já a cantora Gretchen aplicou o produto nos glúteos logo após sair do Powe Couple Brasil. Nas redes sociais, ela disse: "tô muito feliz por ter dado aquela empinada no bumbum".

Antes de Latino e Gretchen contarem que usaram PMMA, as modelos e influenciadoras Tati Minerato e Duda Castro já tinham assumido terem realizado procedimentos com o material médico.

No caso de Tati Minerato, ela usou o PMMA para corrigir uma sequela cirúrgica. E fez questão de demonstrar o quanto estava satisfeita com o resultado. "O PMMA salvou minha autoestima. Desde o primeiro dia com o PMMA, tenho o bumbum que eu sempre quis. Ficou maravilhoso", explicou.

Quem também gostou do resultado com o material médico foi a modelo internacional Duda Castro. Questionada sobre como o PMMA mudou sua vida. Duda Castro, com um sorriso no rosto e dando gargalhadas, responde com uma pergunta: "Além do fato de nenhuma calça mais servir?". Ela explica: "brincadeiras à parte, o que mudou sem dúvida foi minha autoestima. Estou mais contente com o que eu vejo no espelho. Isso também me deu um gás para voltar a malhar e me dedicar em uma lifestyle mais saudável", revela a modelo.

Erika Moura, que marcou as vinhetas de Carnaval da Globo de 2015 a 2021 como Globeleza, também recorreu ao PMMA para fazer correção volumétrica no bumbum. O resultado, foi aprovado. “Sempre cuidei dessa questão física pelo fato de ser dançarina. Então, é um amor especial realmente pelo corpo, por ele ser a minha arte ser o meu veículo de trabalho. Eu já tinha uma cisma com meu bumbum, mesmo treinando e cuidando da alimentação. Com orientação médica escolhi o PMMA por ser um produto definitivo e seguro, me senti muito segura em realizar o procedimento”, conta.

A fama do PMMA

Muito tem se falado nas redes sociais sobre o PMMA e isso tem gerado uma divisão entre quem apoia e aqueles que criticam o material. Para o farmacêutico, Carlos Cunha, especialista no tema, a falta de conhecimento tem causado a perseguição ao produto, que apresenta segurança quando produzido e aplicado de forma correta por profissionais habilitados.

Carlos Cunha explica que "quando um produto ganha destaque pelo resultado que gera, ele acaba sendo vítima de uma campanha de profissionais que não sabem como funciona o produto. Eles não utilizam e, consequentemente, não se atualizam sobre os benefícios, a segurança, e isso tem ocorrido com o PMMA", revela.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o PMMA é autorizado para tratamentos reparadores, correção volumétrica corporal e facial, cabendo ao médico responsável avaliar a viabilidade de sua utilização, conforme as orientações da instrução de uso do fabricante.

Além disso, o Ministério da Saúde reconheceu a segurança do PMMA em nota técnica publicada no final do ano passado.