GEORGE HENRIQUE & RODRIGO ESCOLHEM BRASÍLIA PARA A GRAVAÇÃO DO NOVO DVD

No dia 12 de agosto, o Estádio Bezerrão, no Gama (DF), vai se transformar em um grande palco para a música sertaneja. A dupla George Henrique & Rodrigo escolheu Brasília para a gravação do novo DVD — um projeto que marca o início de uma nova fase em sua carreira.

Mais do que uma produção audiovisual, o DVD representa o primeiro capítulo de uma nova história. Com intensidade, emoção e a verdade que sempre acompanharam a trajetória da dupla, o show promete entregar ao público uma noite inesquecível, marcada pela força da essência sertaneja.

“Mais intensa, mais verdadeira, mais nossa. É assim que queremos contar essa nova história. Com a alma aberta, o coração no peito e o som que nos move desde sempre”, anunciam os irmãos.

INFORMAÇÕES DO EVENTO

Local: Estádio Bezerrão – Gama (DF)

Data: 12 de agosto de 2025 (segunda-feira)

Início das reservas e vendas: 19 de junho

O evento contará com duas áreas:

•Frente Palco – acesso gratuito com retirada antecipada de ingressos

•Camarote – área exclusiva com ingressos pagos (valores a serem divulgados)

SOBRE A DUPLA

Com irreverência e autenticidade, George Henrique & Rodrigo vêm trilhando uma trajetória sólida na música sertaneja. Desde o início, chamaram atenção pela ousadia — como no primeiro DVD, gravado em um posto de gasolina, que já revelava a personalidade criativa da dupla.

Em 2015, deram um grande salto ao gravar o DVD “Ouça com o Coração”, que contou com participações especiais de Henrique & Juliano, Jorge & Mateus e os padrinhos Bruno & Marrone. Desde então, a dupla vem conquistando um público fiel e acumulando sucessos em seus lançamentos.

Em 2017, assinaram contrato com a Universal Music, onde ganharam status de prioridade. No ano seguinte, lançaram o DVD Ao Vivo de Copo em Copo, com um repertório que homenageia as modas de boteco e reforça sua identidade no gênero.

Agora, George Henrique & Rodrigo se preparam para mais um momento histórico em sua carreira — e querem dividir essa experiência com o público de todo o Brasil.

Prepare-se para viver uma noite de emoções e celebrar a verdadeira música sertaneja no coração do Distrito Federal!